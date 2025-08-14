Prematuros da Santa Casa estrelam campanha por leite materno

Bebês prematuros internados na UTI Neonatal da Santa Casa de Araçatuba, no mês de julho, são as estrelas de uma campanha que une ternura e conscientização. A ação, iniciada no fim de junho pelo Posto de Coleta de Leite Humano do hospital, busca ampliar as doações de leite materno para atingir a média diária de 1,2 litro — quantidade necessária para alimentar, três vezes ao dia, os pequenos cujas mães ainda não produzem leite.
O ensaio fotográfico, realizado pela equipe de enfermagem da UTI Neonatal 1, integra as atividades do Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização sobre a importância da amamentação, que simboliza o padrão ouro de qualidade do leite materno. As imagens, produzidas com adereços e edição da própria equipe, foram autorizadas pelos pais.
A campanha já apresenta resultados positivos, com aumento no número de mães voluntárias para doação, tanto na Santa Casa quanto no Banco de Leite de Araçatuba. O hospital também produziu um vídeo para sensibilizar mulheres com leite excedente, destinado a prematuros e extremamente prematuros em tratamento — cuja recuperação depende diretamente desse alimento para imunidade, desenvolvimento e alta hospitalar.
Quem pode doar: mulheres saudáveis que amamentam e possuem leite excedente.
Como doar:
- Mães com bebês internados na Santa Casa podem doar o excedente diretamente no Posto de Coleta, localizado no 3º andar da torre principal, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.
- Moradoras de qualquer região de Araçatuba podem agendar coletas domiciliares com o Banco de Leite Humano, pelos telefones (18) 99718-1654 ou (18) 3636-1175.
O Banco de Leite fornece os materiais necessários, orienta as doadoras e realiza o transporte até a unidade. Todo o leite recebido passa por pasteurização e controle de qualidade antes de ser destinado aos bebês.
