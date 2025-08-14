15 de agosto de 2025
BEBÊS

Prematuros da Santa Casa estrelam campanha por leite materno

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
A bebê Cecília, que passou por internação na UTI Neonatal da Santa Casa de Araçatuba, integra a campanha de incentivo à doação de leite materno
A bebê Cecília, que passou por internação na UTI Neonatal da Santa Casa de Araçatuba, integra a campanha de incentivo à doação de leite materno

Bebês prematuros internados na UTI Neonatal da Santa Casa de Araçatuba, no mês de julho, são as estrelas de uma campanha que une ternura e conscientização. A ação, iniciada no fim de junho pelo Posto de Coleta de Leite Humano do hospital, busca ampliar as doações de leite materno para atingir a média diária de 1,2 litro — quantidade necessária para alimentar, três vezes ao dia, os pequenos cujas mães ainda não produzem leite.

O ensaio fotográfico, realizado pela equipe de enfermagem da UTI Neonatal 1, integra as atividades do Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização sobre a importância da amamentação, que simboliza o padrão ouro de qualidade do leite materno. As imagens, produzidas com adereços e edição da própria equipe, foram autorizadas pelos pais.

A campanha já apresenta resultados positivos, com aumento no número de mães voluntárias para doação, tanto na Santa Casa quanto no Banco de Leite de Araçatuba. O hospital também produziu um vídeo para sensibilizar mulheres com leite excedente, destinado a prematuros e extremamente prematuros em tratamento — cuja recuperação depende diretamente desse alimento para imunidade, desenvolvimento e alta hospitalar.

Quem pode doar: mulheres saudáveis que amamentam e possuem leite excedente.

Como doar:

  • Mães com bebês internados na Santa Casa podem doar o excedente diretamente no Posto de Coleta, localizado no 3º andar da torre principal, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.
  • Moradoras de qualquer região de Araçatuba podem agendar coletas domiciliares com o Banco de Leite Humano, pelos telefones (18) 99718-1654 ou (18) 3636-1175.

O Banco de Leite fornece os materiais necessários, orienta as doadoras e realiza o transporte até a unidade. Todo o leite recebido passa por pasteurização e controle de qualidade antes de ser destinado aos bebês.

