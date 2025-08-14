Rocam captura condenado por lavagem de dinheiro e extorsão

A Polícia Militar, por meio da equipe Rocam, prendeu na tarde dessa quarta-feira, 13, um homem condenado por lavagem de dinheiro e extorsão no município de Coroados. O caso ocorreu por volta das 17h, na rua Maestro Antônio Guerra, no bairro Gentil Bernardes.

Durante patrulhamento ostensivo, os policiais avistaram o suspeito, que ao notar a aproximação da viatura entrou rapidamente em uma residência. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado, mas o homem admitiu responder a processos pelos dois crimes e disse desconhecer sua situação processual.

Consulta aos sistemas policiais e ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça) confirmou a existência de mandado de prisão expedido pela Justiça, com pena definitiva de 10 anos de reclusão em regime fechado.