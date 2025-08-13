Polícia Civil cumpre mandado e apreende objetos no Cidade Jardim

Uma operação da Polícia Civil de Birigui resultou, nesta quarta-feira (13), no cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bairro Cidade Jardim. A ação, conduzida pelo 1º Distrito Policial, tem relação com um furto qualificado ocorrido no dia 25 de julho, quando uma residência foi invadida e objetos foram levados mediante rompimento de obstáculo.

As investigações apontaram que um dos aparelhos eletrônicos furtados foi conectado à internet instalada no imóvel alvo da ordem judicial, pertencente a J.H.S.S.. No local, também residem os três filhos do morador, já conhecidos da polícia por envolvimento recorrente em crimes patrimoniais.

Durante a busca, o bem procurado não foi encontrado, mas os agentes apreenderam dois quadros de bicicleta, uma bicicleta, uma ferramenta elétrica da marca Makita e uma caixa de iPhone. Os pais dos investigados disseram que eles costumam fazer “rolo” — trocas ou negociações informais — com diversas pessoas.