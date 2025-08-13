Júri em Araçatuba decide caso de tentativa de matar policial

O Tribunal do Júri de Araçatuba julgará, nesta quinta-feira (14), David William Costa, acusado de tentativa de homicídio qualificado contra uma policial militar. O crime ocorreu em julho de 2022, no bairro Umuarama, enquanto a agente atendia a uma ocorrência de violência doméstica.

Segundo a denúncia do Ministério Público, David desferiu um soco no rosto da policial, que caiu, bateu a cabeça e teve a arma de fogo alvo de tentativa de subtração para a consumação do ato. A rápida intervenção de testemunhas e de outro policial militar impediu que o crime se concretizasse.

Na noite de 14 de julho de 2022, a Polícia Militar foi acionada à Rua Vicente de Carvalho após o acusado danificar bens da namorada e fugir. Enquanto a policial atendia a vítima, o agressor fez ligações ameaçando-a de morte. Pouco depois, retornou ao local, desacatou a agente com ofensas e gestos obscenos e, em seguida, a agrediu fisicamente.