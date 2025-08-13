PF prende homem com notas falsas enviadas pelos Correios

A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta terça-feira (13), um homem que recebeu um pacote com cédulas falsas em Guararapes. A abordagem ocorreu logo após a entrega do material pelos Correios, que continha notas com indícios de falsificação.

No total, foram apreendidas sete cédulas de R$ 100, uma de R$ 200 e cinco de R$ 20, somando R$ 1.000,00 em dinheiro suspeito. Também foi recolhido um telefone celular, que será periciado para verificar possíveis conexões com outros envolvidos ou crimes relacionados.

As cédulas apreendidas serão submetidas à perícia na Delegacia da Polícia Federal em Araçatuba, onde também foi apresentado o suspeito. Ele permanecerá à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.