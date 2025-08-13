Júri em Birigui decide destino de acusado de matar Fabrício

O Fórum de Birigui será palco, nesta quinta-feira (14), a partir das 9h, do julgamento de Danton Brenon Mendes dos Santos, acusado de homicídio qualificado contra Fabrício França Machado, de 31 anos. O crime, segundo denúncia do Ministério Público, ocorreu em 20 de março de 2021, no bairro Portal da Pérola, em Birigui.
De acordo com o processo, o réu teria atirado contra a vítima após suspeitar que ela mantinha um relacionamento com sua ex-companheira. A denúncia aponta que o crime foi cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, configurando as qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.
Ainda conforme a acusação, o réu estava separado havia cerca de um mês e foi informado por um colega de que a jovem estaria na companhia de Fabrício em uma área de lazer no bairro. Ao chegar ao local com um comparsa não identificado, pulou o muro da propriedade, armado, e ordenou que todos encostassem na parede. O cúmplice, portando uma faca, acompanhou a abordagem.
Fabrício tentou acalmar os ânimos, mas acabou sendo empurrado pelo comparsa e caiu ao solo. A irmã da vítima tentou intervir, momento em que Fabrício se levantou e empurrou o réu, que caiu na piscina. Ao sair, o acusado perseguiu a vítima. O comparsa indicou onde Fabrício estava escondido e o réu efetuou um disparo. Em seguida, aproximou-se e fez mais três disparos, derrubando a vítima.
O Ministério Público, representado pelo promotor Rodrigo Mazzilli Marcondes, sustenta que a ação foi motivada por razão torpe e dificultou a defesa da vítima. A defesa apresentará sua versão durante a sessão do Júri Popular, presidida pela juíza Moema Moreira Ponce Lacerda.
O julgamento é aberto ao público e seguirá os protocolos de segurança do Tribunal de Justiça de São Paulo. A decisão caberá aos sete jurados sorteados, que definirão se o réu será condenado ou absolvido.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.