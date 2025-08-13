Nebulização contra dengue atinge zona leste de Araçatuba

A partir desta quarta-feira, 13, a Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba inicia a aplicação de nebulização veicular em quatro bairros da zona leste, como estratégia para combater o Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika.

A operação segue até sexta-feira, 15, abrangendo um perímetro de 80 quarteirões que inclui os bairros Água Branca 1, 2 e 3, além do Vista Verde. O serviço será realizado das 18h30 às 21h. Desde o início da semana, equipes da Saúde têm intensificado ações para eliminar criadouros e focos de larvas.

A execução ficará a cargo da Coordenadoria de Controle de Doenças, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, que utilizará veículo equipado com sistema de Nebulização Acoplada a Veículo, espalhando o inseticida nos imóveis.