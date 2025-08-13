Birigui intensifica retirada de fios irregulares com a CPFL

A Secretaria de Segurança de Birigui, em parceria com a CPFL, ampliou a fiscalização para a remoção de fios de internet e telefonia instalados de forma irregular. A nova etapa da operação começou nessa segunda-feira, 11, e continuou na manhã desta terça-feira, 12, atendendo compromisso firmado em audiência pública na Câmara Municipal.

Segundo a pasta, a Guarda Municipal e a Defesa Civil já atuam regularmente na retirada de fios soltos que possam oferecer perigo. No entanto, a remoção definitiva de cabos irregulares é responsabilidade exclusiva da CPFL, que executa o serviço seguindo os padrões técnicos exigidos.

Nesta fase, foram retirados cabos inativos, fios abaixo da altura mínima de 4 metros e sem identificação de operadora, além de fibras ópticas fora do padrão. Também houve a remoção de câmeras instaladas de forma irregular nos postes da concessionária. Ao todo, mais de 300 metros de cabos mortos sem identificação foram retirados.