Aracanguá amplia para 44 o total de casas do governo federal

Santo Antônio do Aracanguá foi contemplado com mais 20 unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida, conforme Portaria nº 892 do Ministério das Cidades, publicada em 8 de agosto. Os novos imóveis integram o Novo PAC 2025 e se somam às 24 casas já entregues pelo Novo PAC 2024, totalizando 44 moradias destinadas a famílias de baixa renda no município.
As unidades fazem parte da modalidade MCMV-Urbano Sub50, voltada a cidades com até 50 mil habitantes. O investimento será custeado com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social.
De acordo com o Ministério das Cidades, mais de 2,7 mil municípios brasileiros foram beneficiados nesta seleção, que totaliza cerca de 60 mil novas moradias no país.
Os municípios contemplados devem registrar suas propostas no sistema TransfereGov até 12 de setembro de 2025 e apresentar a documentação necessária para contratação junto à Caixa Econômica Federal até 10 de março de 2026.
O valor máximo de repasse da União para produção ou aquisição das unidades será de R$ 140 mil por residência, seguindo critérios técnicos de desenvolvimento urbano, econômico e social.
