Cão em extrema magreza é resgatado de maus-tratos em Araçatuba

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Araçatuba auxiliou o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) nessa terça-feira, 12, durante a apuração de uma denúncia de maus-tratos a um cachorro em um imóvel localizado no Bairro Paraíso.

A solicitação partiu do próprio CCZ, que pediu apoio para o transporte do animal e para garantir a segurança das servidoras municipais durante a vistoria. No local, foi constatado que o cão apresentava quadro de extrema magreza e vivia em condições insalubres, com ração em estado deteriorado.

O animal foi imediatamente resgatado e encaminhado ao CCZ, onde recebeu atendimento veterinário e iniciou o processo de recuperação.