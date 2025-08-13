14 de agosto de 2025
MAIS UM CASO

Cão em extrema magreza é resgatado de maus-tratos em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Araçatuba
Animal foi encontrado em imóvel no Bairro Paraíso e levado ao CCZ para cuidados veterinários
Animal foi encontrado em imóvel no Bairro Paraíso e levado ao CCZ para cuidados veterinários

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Araçatuba auxiliou o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) nessa terça-feira, 12, durante a apuração de uma denúncia de maus-tratos a um cachorro em um imóvel localizado no Bairro Paraíso.

A solicitação partiu do próprio CCZ, que pediu apoio para o transporte do animal e para garantir a segurança das servidoras municipais durante a vistoria. No local, foi constatado que o cão apresentava quadro de extrema magreza e vivia em condições insalubres, com ração em estado deteriorado.

O animal foi imediatamente resgatado e encaminhado ao CCZ, onde recebeu atendimento veterinário e iniciou o processo de recuperação.

As servidoras que participaram da ação também estiveram no Distrito Policial, onde registraram boletim de ocorrência para formalizar o caso junto à Polícia Civil.

