Araçatuba promove semana de ações pela população de rua

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Araçatuba, por meio do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), realizará entre os dias 15 e 21 deste mês a Semana de Luta da População em Situação de Rua. A iniciativa integra as comemorações do Dia Nacional da Luta da População em Situação de Rua, celebrado em 19 de agosto.
A data busca dar visibilidade à realidade vivida por esse segmento social, muitas vezes marcado por violações de direitos, preconceito, discriminação e violência, além de reforçar a importância da inclusão nas políticas públicas de moradia, trabalho, educação, saúde e assistência social.
“O objetivo é refletir com as pessoas em situação de rua sobre suas vivências, violações de direitos e histórias de vida, fortalecendo a identidade, autoestima, autonomia e inclusão social”, destacou a coordenadora do Centro POP, Viviane Velozo Borges.
Abertura e programação
As atividades começam na sexta-feira (15), com a exposição “Entre Nós da Rua”, no Terminal Urbano (antigo terminal), das 9h às 16h. A mostra apresenta conteúdos produzidos pelos usuários, retratando suas histórias e experiências.
Durante quatro semanas, pessoas em situação de vulnerabilidade participaram de encontros coletivos e individuais, abordando temas como vivências nas ruas, violação de direitos, violência institucional e expectativas para o futuro, com orientação de assistentes sociais e psicólogas.
No dia 18, a cirurgiã-dentista Marina Araújo Cavinatti, da UBS Dona Amélia, fará palestra sobre saúde bucal. Já em 19 de agosto, a Defensoria Pública do Estado realizará mutirão de atendimento jurídico no Centro POP. No dia 20, haverá apresentação da Banda Municipal Bruno Zago. O encerramento, no dia 21, contará com roda de conversa e atendimentos médicos, psicológicos, de enfermagem e de serviço social pelo programa Consultório na Rua.
Censo Pop-Rua e serviços
Segundo o Censo POP-RUA 2024-2025, Araçatuba possui 105 pessoas em situação de rua. O Centro POP atende diariamente entre 30 e 40 usuários, oferecendo acompanhamento técnico, café da manhã, lavanderia, local para banho e higiene, além de encaminhamentos para serviços especializados.
Origem da data
O Dia Nacional da Luta da População em Situação de Rua foi criado pela Lei Federal nº 15.187/2025 em memória ao Massacre da Sé, ocorrido entre 19 e 22 de agosto de 2004, quando sete pessoas em situação de rua foram assassinadas na Praça da Sé, em São Paulo.
