Araçatuba promove semana de ações pela população de rua

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Araçatuba, por meio do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), realizará entre os dias 15 e 21 deste mês a Semana de Luta da População em Situação de Rua. A iniciativa integra as comemorações do Dia Nacional da Luta da População em Situação de Rua, celebrado em 19 de agosto.

A data busca dar visibilidade à realidade vivida por esse segmento social, muitas vezes marcado por violações de direitos, preconceito, discriminação e violência, além de reforçar a importância da inclusão nas políticas públicas de moradia, trabalho, educação, saúde e assistência social.

“O objetivo é refletir com as pessoas em situação de rua sobre suas vivências, violações de direitos e histórias de vida, fortalecendo a identidade, autoestima, autonomia e inclusão social”, destacou a coordenadora do Centro POP, Viviane Velozo Borges.

Abertura e programação