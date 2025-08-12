Hospital Estadual do Alto Noroeste: vistoria marca avanço da obra

A prefeita de Birigui, Samanta Borini (PSD), recebeu nesta terça-feira (12) a visita do coordenador-geral de Administração da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Juan Carlos Sanchez. Juntos, eles vistoriaram o terreno às margens da rodovia Gabriel Melhado (SP-461), onde será construído o Hospital Estadual Regional do Alto Noroeste.

Também participaram da visita técnica os secretários municipais Rogério Fernandes, de Obras, e Carlos Farias, de Desenvolvimento Econômico. A licitação para definir a construtora responsável pela obra está na fase de verificação de documentação.

Com investimento de mais de R$ 520 milhões, o hospital atenderá mais de 40 municípios da região. “A nossa administração tem trabalhado arduamente em apoio ao Governo do Estado e à Secretaria da Saúde para oferecer um ambiente favorável durante as obras e a chegada deste importante empreendimento”, destacou a prefeita Samanta.

Projeto