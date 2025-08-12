Birigui parcela dívida milionária do Pérola Clube

A prefeita de Birigui, Samanta Borini (PSD), sancionou a lei que autoriza o parcelamento de débitos tributários e não tributários do Birigui Pérola Clube, tradicional associação esportiva e recreativa fundada em 1957. O valor da dívida, que ultrapassa R$ 1 milhão, poderá ser quitado em até 180 parcelas, com exclusão de multas e juros moratórios.
A medida, proposta pelo Executivo e aprovada pela Câmara Municipal no último dia 5, durante a primeira sessão após o recesso parlamentar, busca solucionar um passivo que se arrasta há anos. Entre os débitos acumulados até 31 de dezembro de 2024, estão IPTU, taxas e consumo de água, que geraram diversas ações de execução fiscal movidas pelo município.
Apesar do perdão das multas e juros, o texto mantém a incidência de correção monetária, honorários advocatícios e atualização anual pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O parcelamento será automaticamente revogado em caso de inadimplência superior a seis meses consecutivos.
Além disso, o clube precisará manter em dia os tributos e taxas referentes aos anos seguintes à consolidação do acordo.
Como contrapartida, o Birigui Pérola Clube concederá, durante a vigência do parcelamento, 50% de desconto sobre valores de adesão e mensalidade do plano individual para todos os servidores municipais ativos, estendendo o benefício aos planos familiares.
O pagamento será feito diretamente pela Prefeitura ao clube, por meio de desconto em folha dos servidores que aderirem.
