14 de agosto de 2025
DÍVIDA

Birigui parcela dívida milionária do Pérola Clube

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Clube poderá quitar mais de R$ 1 milhão em até 180 vezes, com perdão de multas e juros, e oferecerá desconto a servidores municipais
A prefeita de Birigui, Samanta Borini (PSD), sancionou a lei que autoriza o parcelamento de débitos tributários e não tributários do Birigui Pérola Clube, tradicional associação esportiva e recreativa fundada em 1957. O valor da dívida, que ultrapassa R$ 1 milhão, poderá ser quitado em até 180 parcelas, com exclusão de multas e juros moratórios.

A medida, proposta pelo Executivo e aprovada pela Câmara Municipal no último dia 5, durante a primeira sessão após o recesso parlamentar, busca solucionar um passivo que se arrasta há anos. Entre os débitos acumulados até 31 de dezembro de 2024, estão IPTU, taxas e consumo de água, que geraram diversas ações de execução fiscal movidas pelo município.

Apesar do perdão das multas e juros, o texto mantém a incidência de correção monetária, honorários advocatícios e atualização anual pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O parcelamento será automaticamente revogado em caso de inadimplência superior a seis meses consecutivos.

Além disso, o clube precisará manter em dia os tributos e taxas referentes aos anos seguintes à consolidação do acordo.

Como contrapartida, o Birigui Pérola Clube concederá, durante a vigência do parcelamento, 50% de desconto sobre valores de adesão e mensalidade do plano individual para todos os servidores municipais ativos, estendendo o benefício aos planos familiares.

O pagamento será feito diretamente pela Prefeitura ao clube, por meio de desconto em folha dos servidores que aderirem.

