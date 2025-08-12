Tentativa de homicídio em Birigui: Edvaldo Pedro é absolvido

O Tribunal do Júri da Comarca de Birigui absolveu, nesta terça-feira (12), Edvaldo Pedro dos Santos, que respondia por tentativa de homicídio contra Genivaldo Pedro dos Santos, crime ocorrido em 8 de outubro de 2017, na Rua José Otto Gaetti, nº 80, em Birigui.

De acordo com a denúncia, o réu teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe lesões descritas em laudos periciais anexados ao processo. O caso foi enquadrado no artigo 121, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Durante a sessão, conduzida pela magistrada Moema Moreira Ponce Lacerda, foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa, além do interrogatório do réu. Nos debates, o Ministério Público representado pelo promotor Dr. Rodrigo Mazzilli Marcondes e a defesa pelo advogado Dr. Milton Lima, Edgar dos Santos e Bruno, apresentaram suas teses ao Conselho de Sentença.