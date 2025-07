Estudante é assaltado ao sair da escola e autor é preso

Um estudante de 21 anos foi vítima de roubo na noite de quarta-feira, 30, em Birigui, logo após sair da escola técnica onde estuda. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi abordado por um homem encapuzado por volta das 22h30, na esquina das ruas Odair Teixeira e Gerônimo Sabotto, no bairro Santana.

O assaltante simulou estar armado, mantendo uma das mãos sob a blusa, e ordenou que a vítima entregasse o celular, ameaçando: "passa o celular, sem gracinha". Além do aparelho, o criminoso exigiu a senha de desbloqueio.

Com o apoio da Polícia Militar, a vítima utilizou o rastreador do Google para localizar o celular, que indicava um endereço no bairro João Crevelaro.