PC vai ouvir dono de boate que juiz frequentou antes de acidente

Segundo o boletim de ocorrência, o magistrado deixou o local dirigindo uma caminhonete Ford Ranger, embriagado e com uma mulher nua sentada em seu colo. Minutos depois, ele atingiu Thaís, que seguia para o trabalho de bicicleta.

Investigadores estiveram na boate, situada na avenida Mário Covas, Vila Industrial, e entregaram uma intimação para que o dono do estabelecimento compareça à delegacia e preste depoimento.

A vítima foi socorrida em estado grave e levada à Santa Casa de Araçatuba, onde permaneceu internada na UTI. Ela passou por cirurgia, mas não resistiu às complicações causadas pelas múltiplas fraturas. Thaís teve duas paradas cardiorrespiratórias e morreu na madrugada de sábado, 26. Seu sepultamento, no domingo, 27, no Cemitério Recanto de Paz, foi marcado por forte comoção.

Além do depoimento da mulher que estava com o juiz no momento da colisão, a polícia também ouviu um motorista que testemunhou o acidente.

Preso em flagrante, o juiz aposentado passou a noite na CPJ (Central de Polícia Judiciária) e foi liberado na sexta-feira, 25, após audiência de custódia e pagamento de fiança no valor de R$ 40 mil.