Adolescente sem CNH foge da GCM e comete infrações no trânsito

Um jovem de 16 anos foi apreendido pela Guarda Civil Municipal de Araçatuba nessa quarta-feira, 30, após protagonizar uma série de infrações de trânsito enquanto pilotava uma motoneta de forma imprudente. A ação ocorreu na avenida Odorindo Perenha e envolveu acompanhamento pelas ruas do bairro Concórdia.

De acordo com a GCM, o adolescente conduzia o veículo no sentido contrário da via e, ao perceber a aproximação da viatura, passou a acelerar bruscamente e executar manobras perigosas entre os carros. Mesmo após receber ordem de parada, ele tentou fugir, sendo interceptado apenas na avenida Umuarama.

Durante a abordagem, nada de ilegal foi encontrado com o menor, mas foi constatado que ele não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O proprietário da motoneta, um parente, foi localizado, assim como uma mulher maior de idade, também familiar, que assumiu a responsabilidade legal.