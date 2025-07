Motorista morre em grave colisão na Rondon em Araçatuba

Um grave acidente registrado na manhã desta quinta-feira, 31, resultou na morte do condutor de uma van na rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba.

Segundo os primeiros relatos, o veículo trafegava no sentido Birigui quando colidiu na traseira de um caminhão carregado com combustível. Logo após o impacto, um segundo caminhão que vinha logo atrás atingiu a van, que acabou ficando prensada entre os dois veículos.

A força do acidente deixou o motorista preso nas ferragens. Durante o resgate, ele sofreu uma parada cardíaca. Mesmo com a rápida atuação de equipes do Corpo de Bombeiros, da ViaRondon e do Samu, o óbito foi confirmado no local pelo médico da unidade de emergência.