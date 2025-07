Manutenção pode afetar abastecimento em bairros de Araçatuba

A GS Inima Samar realiza nesta quinta-feira, 31, desde as 8h, um serviço de manutenção programada na rua José Faganello, localizada no bairro Esplanada, em Araçatuba. A intervenção será feita para ajustar o equipamento responsável pela medição da vazão de água.

Durante o processo, os bairros Esplanada e Jussara podem apresentar instabilidade no fornecimento de água. A previsão é que a situação se normalize até as 15h do mesmo dia.

De acordo com a concessionária, imóveis com caixas d’água dimensionadas para pelo menos 24 horas de consumo, conforme normas técnicas, não deverão ser impactados. Ainda assim, a empresa recomenda o uso consciente da água durante o período da manutenção.