Homem é preso no Poupatempo de Birigui por dívida de pensão

Um homem foi preso na manhã da última terça-feira (29) no interior do Poupatempo de Birigui, enquanto tentava emitir um documento pessoal. Ele era procurado pela Justiça por inadimplência no pagamento de pensão alimentícia.

Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu após funcionários do posto de atendimento desconfiarem da situação e acionarem a equipe. Ao verificar os dados do homem, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara Cível da cidade.

O suspeito foi conduzido ao Distrito Policial de Birigui, onde teve a prisão formalizada. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado à unidade prisional e permanecerá à disposição da Justiça.

A ação reforça a importância da cooperação entre órgãos públicos e o cumprimento de decisões judiciais relacionadas a direitos fundamentais, como o da pensão alimentícia.