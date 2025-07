Araçatuba disponibiliza cães e gatos para adoção no CCZ

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Araçatuba, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, está com 20 animais saudáveis à espera de uma família. São 18 cães, sendo 11 filhotes e 7 adultos, além de dois gatos, um deles filhote.

Os pets foram resgatados de situações de abandono ou maus-tratos e, desde então, recebem os devidos cuidados no local. Todos são vermi­fugados, vacinados e passam por exames de leishmaniose, o que garante que estejam aptos para adoção.

Interessados em acolher um dos animais devem ter mais de 18 anos e apresentar documento com foto e comprovante de residência. A equipe do CCZ fornece todas as orientações sobre posse responsável, além de informações sobre a saúde e o comportamento dos bichinhos.