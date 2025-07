Araçatuba registra queda em roubos e homicídios em 2025

As cidades da região de Araçatuba, que integram o Deinter 10, apresentaram uma redução histórica nos índices de violência no primeiro semestre de 2025. Dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública apontam que o número de roubos caiu de 192 para 126, uma queda de 34,3%, o menor índice da série histórica iniciada há 25 anos.

Outro dado positivo é a redução nos homicídios: foram 28 registros no período, contra 43 no mesmo intervalo de 2024, 15 mortes a menos. Os roubos de veículos também diminuíram: de 13 para 8 casos. Houve apenas um registro de roubo de carga, mantendo o mesmo número do ano passado.

Mesmo com o recuo nos crimes mais violentos, os furtos seguem praticamente no mesmo patamar: foram 3.314 boletins de ocorrência neste ano, apenas quatro a menos que no mesmo período do ano passado. A queda é de apenas 0,12%, o que indica estabilidade.