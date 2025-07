McDonald’s abre 40 vagas com seleção marcada para agosto

O Balcão de Empregos de Araçatuba vai promover no dia 7 de agosto (quinta-feira), das 8h às 17h, um processo seletivo para preenchimento de 40 vagas no cargo de atendente do McDonald’s. A seleção acontecerá na avenida Waldemar Alves, 50, no bairro São Joaquim.

As oportunidades são destinadas a candidatos de ambos os sexos, com idade a partir de 18 anos. É necessário ter ensino médio completo ou em andamento.

O salário oferecido é de R$ 1.895, com uma série de benefícios: plano de saúde e odontológico, participação nos lucros (PPR), bônus mensal, vale alimentação, Gympass, refeição no local, seguro de vida, vale-transporte e oportunidades de crescimento dentro da empresa.