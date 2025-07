GCM de Araçatuba participa de curso de aperfeiçoamento tático

O Guarda Civil Municipal Mota, de Araçatuba, concluiu neste mês um intensivo curso de aperfeiçoamento tático inspirado em técnicas da SWAT, realizado na cidade de Avaré, no interior paulista. A capacitação teve duração de cinco dias e reuniu representantes de diversas forças de segurança nacionais e internacionais.

Durante o treinamento, os participantes foram instruídos em operações de resgate de reféns, neutralização de agressores ativos e técnicas de abordagem em ambientes confinados (CQB – Close Quarters Battle), a parte de APH Tático MACH3 e Low Nigth. A formação incluiu também procedimentos de busca de fugitivos, seja no contexto de alguém que acaba de cometer um crime, como de indivíduos foragidos do sistema prisional.

Além da presença de GCMs e forças de elite brasileiras, o curso contou com a participação de agentes da Romu, forças especiais do Equador, Comandante da Polícia Nacional da Bolívia e membros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMSP), enriquecendo o intercâmbio técnico e cultural entre as corporações.