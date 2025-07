Bicicletas motorizadas viram caso de polícia em Araçatuba

A Guarda Civil Municipal de Araçatuba atendeu a uma ocorrência de perturbação de sossego na rua Humberto de Campos, na região urbana da cidade, na noite da última terça-feira, 29, por volta das 19h40. A ação foi desencadeada após um morador procurar os agentes da guarda municipal, durante patrulhamento de rotina, para relatar que bicicletas motorizadas circulavam em alta velocidade nas imediações de sua residência, principalmente aos finais de semana, causando incômodo à vizinhança.

Durante o patrulhamento, os GCMs Evandro e Rodrigo Garcia avistaram um adolescente conduzindo uma bicicleta motorizada em alta velocidade. Após a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o menor. Questionado, ele afirmou não possuir documentação do motor nem do chassi do veículo. Quando solicitado a chamar seus responsáveis, o jovem acabou fugindo do local.

Minutos depois, outro adolescente, de 16 anos, foi abordado com uma bicicleta semelhante. A equipe conseguiu contato com seus responsáveis, que compareceram prontamente ao local. Os pais foram informados sobre a irregularidade e sobre o risco representado pela condução do veículo motorizado sem qualquer habilitação ou documentação.