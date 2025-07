Polícia Civil fecha desmanche clandestino na zona rural na região

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (29), a “Operação Desmonte”, que resultou na interdição de um desmanche de veículos clandestino localizado na zona rural de General Salgado. A ação foi coordenada pela Delegacia do município, com apoio das equipes de Auriflama, Nova Castilho, Instituto de Criminalística e Detran.

O alvo da operação era um estabelecimento que operava sem registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) e sem o devido credenciamento no Detran, contrariando as normas que regulamentam a atividade de desmontagem e comércio de peças usadas.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, expedido pelo Poder Judiciário, os policiais encontraram diversos veículos com avarias severas, além de várias peças automotivas espalhadas pelo local, sem qualquer identificação de origem.