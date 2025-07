Golpistas usam nome do irmão de Thais para pedir dinheiro

Em meio à dor e comoção provocadas pela morte trágica de Thais Bonatti de Andrade, de 30 anos, atropelada pelo advogado e juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Junior, em Araçatuba, que estava bêbado ao volante, agora criminosos passaram a se aproveitar da situação para tentar aplicar golpes pela internet.

Segundo a família, mensagens falsas têm circulado pelo WhatsApp utilizando indevidamente o nome de William Aparecido de Andrade, irmão da vítima, com o objetivo de solicitar dinheiro supostamente destinado a cobrir despesas funerárias e oferecer apoio psicológico à família.

O número utilizado na fraude possui o DDD 51, do Rio Grande do Sul — o que por si só já levanta suspeitas, já que a família de Thais reside em Araçatuba e utiliza números com DDD 18. Os golpistas estariam usando o telefone (51) 9849-6527 para se passar por William e sensibilizar possíveis vítimas. "Não respeitam nem a dor da família”, lamentou William, ao denunciar o uso indevido de sua identidade.