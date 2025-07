Mãe é presa após ferir filha com faca durante briga em Andradina

Uma mulher foi presa na noite do último domingo (27), no bairro Vila Passarelli, em Andradina, após agredir a própria filha com uma faca de cozinha durante uma discussão familiar que terminou em violência.

Segundo o registro policial, a confusão começou quando mãe e filha se desentenderam por conta da visita de um amigo da jovem à residência. A situação rapidamente evoluiu para agressões físicas e arremesso de objetos entre as duas.

Durante a briga, a mãe teria se armado com uma faca de cozinha e desferido um golpe que provocou um corte superficial na cintura da filha. Uma testemunha que reside no imóvel tentou intervir, mas não presenciou o momento exato da agressão.