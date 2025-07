Preso homem que invadiu casa da ex e tentou enforcá-la

Um homem foi preso em flagrante após invadir a casa da ex-companheira no bairro Vila Botega, em Andradina, violando uma medida protetiva. A vítima, uma auxiliar de serviços gerais, relatou que ele tentou enforcá-la após uma discussão, no sábado, 26.

A mulher acionou a Polícia Militar, que encontrou o suspeito ainda dentro do imóvel, onde ela mora com dois filhos, um deles bebê, fruto da relação com o autor das agressões. Segundo o relato, o homem é dependente de álcool e drogas.

Durante a abordagem, ele ainda tentou fugir, mas foi contido e algemado. À PM, alegou que teria sido chamado ao local pela própria vítima, versão negada pela mulher.