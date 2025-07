Defesa Civil alerta para frio intenso em Araçatuba e região

Uma intensa massa de ar polar deve atingir o estado de São Paulo a partir desta terça-feira, 29, provocando queda significativa nas temperaturas. De acordo com a Defesa Civil, na região de Araçatuba e São José do Rio Preto, os termômetros podem registrar mínimas de até 8°C. O frio deve se estender até sexta-feira, 1º.

Em outras regiões do interior paulista, como Itapetininga, as temperaturas podem chegar a 4°C. Já nas áreas de Sorocaba e Bauru, a previsão é de mínimas em torno de 6°C.

Diante da mudança brusca no clima, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada, especialmente com idosos, crianças, pessoas com doenças respiratórias e em situação de vulnerabilidade. Entre as orientações, estão evitar exposição prolongada ao frio, manter-se bem hidratado, buscar abrigo e não realizar queimadas.