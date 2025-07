 Pitbull morre após ser resgatada em situação de abandono

A operação contou com apoio do Canil Municipal e da Diretoria de Biossegurança. A Pitbull foi encaminhada ao Centro de Controle de Zoonoses, mas não resistiu aos ferimentos e às doenças provocadas pela negligência, vindo a óbito logo após o resgate.

Conforme divulgado pela Folha da Região , no local, os policiais precisaram pular o muro para acessar o quintal, onde encontraram a cadela em estado crítico: sem forças para se levantar, infestada de carrapatos e sem acesso a água ou alimento, possivelmente há vários dias. A situação foi classificada como caso evidente de maus-tratos.

A Polícia Militar Ambiental confirmou, na noite dessa segunda-feira, 28, a morte de uma cadela da raça Pitbull que havia sido resgatada pela manhã em uma casa no bairro Vila Roberto, em Birigui . O animal foi localizado após uma denúncia anônima sobre abandono no imóvel, cujo morador havia se mudado.

A PM Ambiental aplicou uma multa de R$ 6 mil com base na legislação vigente. Embora a responsável pelo animal ainda não tenha sido encontrada, o auto de infração será publicado no Diário Oficial do Estado. Ela também deverá responder criminalmente por maus-tratos a animal doméstico.