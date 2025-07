Ciclista morre após ser atropelado por caminhão em Penápolis

Um trágico acidente de trânsito vitimou o ciclista Lidman Campeol Santos, de 31 anos, na tarde do último sábado (26), na Avenida Di Jorge, em Penápolis.

Lidman, que era profissional autônomo, seguia de bicicleta quando se desequilibrou e caiu embaixo de um caminhão em movimento. O veículo passou com uma das rodas traseiras sobre a cabeça da vítima, causando morte imediata.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do caminhão identificado no documento policial evadiu-se do local sem prestar socorro. A identidade dele foi confirmada após a localização de seu documento no interior do veículo.