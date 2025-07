Homem com mandado de prisão é capturado no centro de Lourdes

Durante patrulhamento no centro de Lourdes, na tarde desta segunda-feira (28), a equipe policial realizou a captura de um homem com mandado de prisão em aberto. A abordagem aconteceu por volta das 17h20, na Rua João Batista.

O suspeito, já conhecido da polícia e com antecedentes criminais, incluindo roubo na mesma comarca, foi localizado graças a informações repassadas previamente pelo Comandante Interino do 1º GP/PM, que vinha monitorando a rotina do indivíduo. A ação coordenada resultou na detenção do procurado.

Após a abordagem, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia local, onde foi apresentado à autoridade competente e permaneceu à disposição da Justiça para as providências cabíveis.