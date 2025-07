Adolescente apreendido pela PM é liberado após depoimento

Um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (28), no bairro Nossa Senhora do Livramento, em Buritama. A ação foi realizada por policiais militares durante patrulhamento de rotina na Rua Guilherme Guerbas.

A equipe composta pelos cabos PM Freitas e Lucas, avistou o jovem em atitude suspeita enquanto entregava algo a um homem que estava em uma bicicleta. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou alterar o caminho e demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram no bolso do agasalho do adolescente um invólucro transparente com 37 porções de crack, além de R$ 230 em dinheiro trocado o que incluía notas de R$ 20, R$ 10, R$ 5, R$ 2 e uma moeda de R$ 1 e um celular Samsung azul.