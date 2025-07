Jovem morre afogado no Tietê enquanto pescava em assentamento

Adalberto estava acompanhado de dois amigos, mas cada um seguiu para um ponto diferente do rio. Ao relatar que não conseguia pescar, ele decidiu se deslocar sozinho para uma área mais distante, fora do campo de visão dos colegas.

Um jovem identificado como Adalberto Matias dos Santos Filho, de 21 anos, morreu afogado na manhã deste domingo (27) enquanto pescava no rio Tietê, na região do Assentamento Chico Mendes, zona rural de Araçatuba .

O Corpo de Bombeiros foi mobilizado e, com o apoio de uma embarcação da corporação, realizou o resgate do corpo. A Polícia Militar preservou o local até a chegada da perícia técnica.

De acordo com os primeiros levantamentos, não foram identificados sinais de violência no corpo do jovem, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. Os policiais também informaram que não havia sinais de consumo de bebidas alcoólicas no local da ocorrência.

Conforme relato dos amigos, Adalberto era portador de epilepsia, o que pode ter contribuído para a tragédia. O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias exatas da morte.