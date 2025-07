Ciclista se fere ao colidir com porta de carro em Birigui

Segundo informações apuradas no local, o motorista de um Ford Fiesta, de 33 anos, abriu a porta do veículo sem perceber a aproximação da ciclista, que acabou colidindo diretamente contra ela e caiu ao solo, sofrendo um ferimento na cabeça com sangramento.

A Guarda Civil Municipal, por meio da equipe do inspetor operacional Juliano, acompanhada dos GCMs Valenço e Crispi, isolou o quarteirão para o trabalho da perícia técnica e controlou o fluxo de veículos, que era intenso no momento do acidente.

Durante o atendimento da ocorrência, foi constatado que o veículo envolvido teria sido adquirido em leilão e estaria com licenciamento em atraso; por esse motivo seria recolhido ao pátio. A Polícia Civil irá investigar as circunstâncias do acidente e as condições legais do automóvel.