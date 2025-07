Homem é indiciado por furtar mais de R$ 14 mil de casal de idosos

A Polícia Civil de Gabriel Monteiro concluiu, nesta segunda-feira (28), o inquérito que apurava um furto qualificado contra um casal de idosos da cidade. O acusado, M.R.C., de 67 anos, foi indiciado por furto qualificado por abuso de confiança, após subtrair R$ 14.380,00 da conta poupança da Sra. J.F.S., de 79 anos, esposa de E.S., de 82 anos.

O crime veio à tona quando o idoso percebeu movimentações bancárias suspeitas ao conferir o extrato da conta da esposa. Um dos lançamentos uma transferência de R$ 5 mil chamou a atenção da polícia por estar em nome do próprio investigado, que frequentava a casa do casal sob o pretexto de ajudar em atividades do dia a dia, como levá-los ao hospital, mercados e banco.

Segundo o delegado Ícaro Oliveira Borges, o investigado tinha acesso ao veículo do casal, onde o cartão e a senha bancária eram frequentemente guardados. A investigação revelou que o homem se aproveitou da relação de confiança e da condição de vulnerabilidade das vítimas, que enfrentam problemas de saúde.

Provas e confissão