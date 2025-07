Dani do Canil toma posse como vereadora em Birigui após cassação

A servidora pública Daniela Tiete (PP), conhecida como Dani do Canil, tomou posse como vereadora na manhã desta segunda-feira (28), durante ato realizado na Câmara Municipal de Birigui. Ela assume a cadeira deixada por José Fermino Grosso (PP), que teve o mandato cassado após condenação por calúnia com sentença transitada em julgado, ou seja, sem possibilidade de recurso.

A cerimônia de posse foi conduzida pela Mesa Diretora da Câmara e contou com a presença do presidente Pastor Reginaldo (PL), do vice-presidente Everaldo Santelli (MDB), e dos secretários José Avanço (MDB) e Edson de Almeida (PSD).

Com 20 anos de atuação no serviço público, Dani é reconhecida por seu trabalho na área da saúde e por seu engajamento na proteção animal. Apoia iniciativas de ONGs e clínicas veterinárias, participa de ações de resgate e promove campanhas de adoção responsável e combate aos maus-tratos.