Cadela pitbull é resgatada após denúncia de maus-tratos

A Secretaria Municipal de Saúde de Birigui, por meio do Canil Municipal e da Diretoria de Biossegurança, atuou em conjunto com a Polícia Militar Ambiental no resgate de uma cadela vítima de maus-tratos, na manhã desta segunda-feira (28), no bairro Vila Roberto.

A ação foi motivada por uma denúncia anônima. No local, as equipes encontraram uma fêmea da raça pitbull em estado grave de abandono. O animal estava deitado no quintal, sem forças para se levantar, sem acesso a água e alimento e com o corpo tomado por carrapatos — indícios claros de que estava nessa situação há vários dias.

Segundo informações apuradas no local, a antiga moradora da residência, que seria a responsável pelo animal, teria se mudado e deixado a cadela para trás. Foi necessário arrombar o imóvel para permitir o resgate.