Condutora fica ferida após carro cair em córrego de Araçatuba

Na tarde de domingo, 27, uma motorista ficou ferida após perder o controle do veículo e cair em um córrego às margens da avenida Dois de Dezembro, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada por volta das 16h35 e mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), Corpo de Bombeiros e resgate.

A vítima foi encontrada dentro do automóvel, com ferimentos significativos. Ela recebeu atendimento inicial no local e, devido à gravidade do quadro clínico, foi encaminhada com urgência à Santa Casa de Araçatuba.

O Corpo de Bombeiros realizou o salvamento utilizando equipamentos especializados, como maca rígida e escoramento, já que o veículo havia parado em uma área de difícil acesso, com forte declive.