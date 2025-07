Matrículas para 2026 abrem em agosto na Educação de Araçatuba

A Secretaria de Educação de Araçatuba abre no dia 4 de agosto o período de matrícula antecipada para o ano letivo de 2026. A etapa vai até 15 de agosto e contempla estudantes da rede municipal e de instituições conveniadas.

Devem fazer o cadastro os responsáveis por alunos da Etapa 2 da Educação Infantil e do Maternal 2. O procedimento pode ser feito no Portal do Aluno ou presencialmente na escola. A matrícula vale para o 1º ano do ensino fundamental e a Etapa 1 da infantil.

Os dados exigidos incluem endereço atualizado, informações de irmãos na rede, necessidade de transporte escolar e solicitação de tempo integral, entre outros. Quem não tiver acesso à internet pode procurar apoio nas escolas ou ligar para o número 3636-1202.