Paraguaio é preso com mais de 3 mil tijolos de maconha na Assis

Durante operação na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Penápolis, a Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem de 37 anos por tráfico internacional de drogas. Ele dirigia uma carreta com placas do Paraguai e foi abordado no km 300, no final da noite desse domingo, 27.

Ao inspecionar o veículo, os policiais localizaram um fundo falso no assoalho do semi-reboque, onde estavam escondidos 3.085 tabletes de maconha. O suspeito viajava sozinho e não apresentou resistência no momento da abordagem. Durante a vistoria, localizaram grande quantidade de maconha (3.085 tabletes) que totalizaram 2.962,43 kg da droga, em um fundo falso existente no assoalho do semi-reboque.

Segundo a polícia, o homem é de nacionalidade paraguaia e possui antecedentes por tráfico. A carreta e a carga foram apreendidas e levadas, junto com o preso, à Delegacia da Polícia Federal em Araçatuba.