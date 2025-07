Araçatuba abre licitação para uniformes escolares de 2026

A Prefeitura de Araçatuba publicou no último sábado, 26, o aviso de licitação para a compra de uniformes escolares destinados ao ano letivo de 2026. O objetivo é antecipar o processo e assegurar que os kits estejam disponíveis aos alunos no início das aulas.

A licitação será na modalidade pregão eletrônico, com critério de menor preço por lote e prevê o registro formal de preços para futuras aquisições. As empresas interessadas poderão enviar propostas a partir de 28 de julho. A abertura oficial dos envelopes está agendada para 14 de agosto, às 8h31, com início da sessão de lances às 9h.

Segundo a secretária municipal de Administração, Miriam Gon, a antecipação é estratégica. "Estamos nos organizando com antecedência para garantir que os uniformes estejam prontos no início do ano letivo", afirmou.