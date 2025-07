AEA nega que atletas ficaram sem refeição e vê “difamação”

O presidente da Associação Esportiva Araçatuba (AEA), Rodrigo Francisco da Silva, registrou um boletim de ocorrência por difamação no plantão da Polícia Civil no último sábado (26). A medida foi tomada após a divulgação de um vídeo publicado na imprensa na sexta-feira (25), que, segundo ele, apresenta informações falsas sobre a alimentação dos atletas do time profissional que disputa a Copa Paulista de Futebol.

De acordo com o dirigente, o vídeo sugere que os jogadores ficaram sem refeição após a partida realizada na noite de 23 de julho, iniciada às 20h e encerrada por volta das 22h. Silva afirma, no entanto, que a alimentação foi oferecida normalmente após o jogo, embora com leve atraso, sendo servida pouco depois da meia-noite.

Segundo ele, a gravação mostra pratos à mesa no refeitório, mas corresponde ao jantar das 16h30 do mesmo dia, antes da partida. O material, de autoria desconhecida, teria sido divulgado com o objetivo de prejudicar sua imagem, ao insinuar que se tratava da refeição pós-jogo.