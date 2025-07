Primeira Festa das Ações atrai milhares em dois dias

A primeira edição da Festa das Ações foi encerrada na noite de sábado (26) com sucesso de público, organização e engajamento comunitário. Realizado no Bosque da ABQM, no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, o evento gratuito atraiu milhares de pessoas em dois dias de atividades culturais, de lazer e solidariedade.

Baseada nos pilares de valorização cultural, acesso ao lazer e incentivo à solidariedade, a festa teve apoio da ABQM, do Siran e envolvimento de secretarias municipais e mais de 20 instituições sociais.

“Mais que um evento, foi um momento de integração entre cidade, famílias e instituições”, afirmou o prefeito Lucas Zanatta. Ele adiantou que novas edições já estão em planejamento.

A presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Social, Priscila Lopes Zanatta, ressaltou o impacto financeiro para as entidades. “Elas puderam apresentar seus trabalhos e garantir recursos importantes.”

A vice-prefeita Nice Zucon completou: “Foi uma festa acolhedora, segura e feita com carinho. O envolvimento da população foi essencial”.

Instituições participantes

Entre as entidades participantes estiveram: AACC, Abac, Abrigo Ismael, Albergue Bom Jesus da Lapa, Acrepom, AMA, Associação Nipo-Brasileira, Apae, Asilo São Vicente, Centro de Tradições Culturais, Lar da Velhice, Lar São João, Lar Caminho de Nazaré, Fundação Mirim, Instituto Cristão Crescer, Santa Casa, Hospital Ritinha Prates, Instituto Santa Luzia e Casa Bom Samaritano.