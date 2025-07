Morre idoso esfaqueado em Buritama; ex-enteado é suspeito

Faleceu na madrugada deste sábado (27) José Aparecido de Freitas, de 66 anos, conhecido em Buritama como “Zezinho”, esposo de Zilda Feltrin. Ele foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite do último sábado (26), na Rua Eugênio Previteli, e não resistiu aos ferimentos após ser internado em estado grave na Santa Casa de Birigui.

Zezinho foi brutalmente esfaqueado dentro de casa. Segundo o laudo inicial da equipe médica, ele apresentava cerca de 14 perfurações por arma branca, sendo seis delas na região do tórax. A esposa da vítima foi quem acionou a Polícia Militar e o socorro, acreditando, inicialmente, que o marido havia sido ferido por apenas uma facada. No hospital, a gravidade foi confirmada e, apesar dos esforços médicos, ele não resistiu.

A Polícia Militar foi informada, ainda durante o atendimento médico, que o suposto autor do crime estaria nas proximidades da Rua Cunha Bueno. O suspeito é o ex-enteado da vítima, já conhecido por outras ocorrências registradas no mesmo dia. Ele segue foragido, e as buscas continuam com apoio de outras unidades policiais.