Caso Thais gera protesto nas redes por meio de rap; OUÇA

Circula pelas redes sociais e grupos de WhatsApp desde o sábado, 26, um rap de autoria desconhecida, que transformou a dor em poesia e escancarou, em versos duros e emocionantes, a indignação de uma população que se sente abandonada pela justiça:

“Ela pedalava cedo com rosto no vento | Dois empregos no currículo, zero arrependimento |

Cuidava da mãe doente, guerreira no batente | Sonhava com futuro mesmo sendo tão diferente...”

Rap é um gênero musical caracterizado pela rima ritmada e falada, frequentemente com conteúdo crítico, social, emocional ou de denúncia.