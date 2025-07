VÍDEO: Dor, lágrimas e revolta marcam enterro de Thais

No Cemitério Recanto da Paz, o clima era de profunda comoção. Familiares inconsoláveis se amparavam em abraços e orações. O irmão, Willian Bonatti, visivelmente abalado, permaneceu ao lado do caixão durante todo o sepultamento.

“Ela era luz, era força, era futuro. Agora virou ausência”, desabafou a prima, sem conseguir conter o choro.

O caso sensibilizou não só moradores de Araçatuba, mas também pessoas de outras cidades e até do exterior. Segundo uma tia da vítima, amigas de Thais que vivem fora do país se manifestaram em solidariedade, consternadas com o ocorrido e com o sentimento de impunidade.

Leia mais: