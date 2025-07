Motociclista de Guararapes morre atropelado por carro na Rondon

Um grave acidente ocorrido na manhã deste domingo (27) resultou na morte do motociclista Nelson Tavares da Silva, de 56 anos, morador de Guararapes. A colisão foi registrada na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura do km 550, sentido Araçatuba–Guararapes.

De acordo com as primeiras informações apuradas, Nelson conduzia uma motocicleta Honda Fan, com placas de Guararapes, quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e caiu sobre a faixa 1 de rolamento. Nesse momento, um automóvel Fiat Uno que vinha logo atrás não conseguiu evitar o atropelamento.

O motorista do Fiat relatou que não teve tempo de frear ou desviar, sendo surpreendido com o corpo já caído na pista. O impacto foi inevitável. Após a colisão, ambos os veículos pararam no canteiro central da rodovia.