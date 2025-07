Criminosos invadem sítio e abatem vaca na madrugada em Bilac

Na manhã deste sábado (26), um produtor rural da região de Baguaçu, zona rural de Bilac, viveu um prejuízo e um susto. Ele encontrou uma de suas vacas abatida e desossada em sua propriedade, localizada às margens do km 26 da Rodovia Elieser Montenegro Magalhães, no sítio conhecido como Córrego Elísio.

De acordo com o relato do proprietário à Polícia Militar, o crime teria ocorrido durante a madrugada. Por volta das 8h da manhã, ao percorrer o pasto, ele se deparou com o cenário de abate clandestino. Todas as partes aproveitáveis do animal foram retiradas, restando apenas as vísceras no local.

A guarnição policial foi acionada via COPOM e confirmou a veracidade dos fatos. Não foram encontrados vestígios de armamento nem ferramentas utilizadas no abate. Também não havia sinais imediatos de suspeitos nas imediações.